Токеномика Gaisha AI (GAISHA) Откройте для себя ключевую информацию о Gaisha AI (GAISHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gaisha AI (GAISHA) Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders Официальный сайт: https://gaisha.app/ Whitepaper: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0 Купить GAISHA сейчас!

Токеномика и анализ цен Gaisha AI (GAISHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gaisha AI (GAISHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 15,24K $ 15,24K $ 15,24K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,24K $ 15,24K $ 15,24K Исторический максимум: $ 0,00258098 $ 0,00258098 $ 0,00258098 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Gaisha AI (GAISHA)

Токеномика Gaisha AI (GAISHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gaisha AI (GAISHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GAISHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GAISHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAISHA, изучите текущую цену GAISHA!

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