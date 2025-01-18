Цена Gains Network USDC (GUSDC)
Текущая цена Gains Network USDC (GUSDC) сегодня составляет 1.15 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена GUSDC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Gains Network USDC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 49.61K USD
- Изменение цены Gains Network USDC в течение дня составляет +0.03%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Gains Network USDC на USD составило $ +0.00029117.
За последние 30 дней изменение цены Gains Network USDC на USD составило $ +0.0192066100.
За последние 60 дней изменение цены Gains Network USDC на USD составило $ +0.0245040850.
За последние 90 дней изменение цены Gains Network USDC на USD составило $ +0.0380886930076428.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00029117
|+0.03%
|30 дней
|$ +0.0192066100
|+1.67%
|60 дней
|$ +0.0245040850
|+2.13%
|90 дней
|$ +0.0380886930076428
|+3.43%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Gains Network USDC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.02%
+0.03%
+0.63%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
gUSDC is one of the gains network's gToken vault assets . gToken vaults follow ERC-4626, a standard API for tokenized yield-bearing vaults that represent shares of a single underlying ERC-20 asset. For each vault, gToken shares represent the underlying token asset (I.e. gUSDC => USDC). Vaults serve as a counterparty to all trades made on the gTrade platform: When traders win (positive PnL), their winnings are received from the vault. When traders lose (negative PnL), their losses are sent to the vault. In exchange, the vault receives a portion of trading fees. These fees are proportionally split among gToken shares, incentivizing stakers to stay in the vault. The vault that earns fees, pays profits, receives losses, is determined by the collateral of each trade.
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|1 GUSDC к AUD
A$1.8515
|1 GUSDC к GBP
￡0.943
|1 GUSDC к EUR
€1.1155
|1 GUSDC к USD
$1.15
|1 GUSDC к MYR
RM5.175
|1 GUSDC к TRY
₺40.7445
|1 GUSDC к JPY
¥179.768
|1 GUSDC к RUB
₽117.8635
|1 GUSDC к INR
₹99.567
|1 GUSDC к IDR
Rp18,852.456
|1 GUSDC к PHP
₱67.3325
|1 GUSDC к EGP
￡E.57.96
|1 GUSDC к BRL
R$7.015
|1 GUSDC к CAD
C$1.656
|1 GUSDC к BDT
৳139.725
|1 GUSDC к NGN
₦1,791.2745
|1 GUSDC к UAH
₴48.4265
|1 GUSDC к VES
Bs62.1
|1 GUSDC к PKR
Rs320.597
|1 GUSDC к KZT
₸610.397
|1 GUSDC к THB
฿39.5485
|1 GUSDC к TWD
NT$37.8235
|1 GUSDC к CHF
Fr1.0465
|1 GUSDC к HKD
HK$8.947
|1 GUSDC к MAD
.د.م11.546