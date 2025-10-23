Текущая цена Gaib AI Dollar Alpha USDC сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены AIDAUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIDAUSDC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Gaib AI Dollar Alpha USDC сегодня составляет 1,004 USD. Следите за обновлениями цены AIDAUSDC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIDAUSDC прямо сейчас на MEXC.

Цена Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Текущая цена 1 AIDAUSDC в USD:

$1,002
$1,002
-0,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:25 (UTC+8)

Информация о ценах Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,997569
Мин 24Ч
$ 1,009
Макс 24Ч

$ 0,997569
$ 1,009
$ 1,13
$ 0,926229
+0,07%

+0,02%

+0,39%

+0,39%

Текущая цена Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) составляет $1,004. За последние 24 часа AIDAUSDC торговался в диапазоне от $ 0,997569 до $ 1,009, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIDAUSDC за все время составляет $ 1,13, а минимальная – $ 0,926229.

Что касается краткосрочной динамики, AIDAUSDC изменился на +0,07% за последний час, на +0,02% за 24 часа и на +0,39% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

$ 115,23M
--
$ 115,23M
114,77M
114 772 921,187424
Текущая рыночная капитализация Gaib AI Dollar Alpha USDC составляет $ 115,23M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIDAUSDC составляет 114,77M, а общее предложение – 114772921.187424. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 115,23M.

История цен Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) в USD

За сегодня изменение цены Gaib AI Dollar Alpha USDC на USD составило $ +0,00016762.
За последние 30 дней изменение цены Gaib AI Dollar Alpha USDC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gaib AI Dollar Alpha USDC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gaib AI Dollar Alpha USDC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00016762+0,02%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Gaib AI Dollar Alpha USDC (USD)

Сколько будет стоить Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Проверьте прогноз цены Gaib AI Dollar Alpha USDC!

AIDAUSDC на местную валюту

Токеномика Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Понимание токеномики Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIDAUSDC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Сколько стоит Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) на сегодня?
Актуальная цена AIDAUSDC в USD – 1,004 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIDAUSDC в USD?
Текущая цена AIDAUSDC в USD составляет $ 1,004. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gaib AI Dollar Alpha USDC?
Рыночная капитализация AIDAUSDC составляет $ 115,23M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIDAUSDC?
Циркулирующее предложение AIDAUSDC составляет 114,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIDAUSDC?
AIDAUSDC достиг максимальной цены (ATH) в 1,13 USD.
Какова была минимальная цена AIDAUSDC за все время (ATL)?
AIDAUSDC достиг минимальной цены (ATL) в 0,926229 USD.
Каков объем торгов AIDAUSDC?
Объем торгов за последние 24 часа для AIDAUSDC составляет -- USD.
Вырастет ли AIDAUSDC в цене в этом году?
AIDAUSDC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIDAUSDC для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.