Токеномика GachaAI (GACHA) Откройте для себя ключевую информацию о GachaAI (GACHA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GachaAI (GACHA) GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters. Официальный сайт: https://gacha.meme/ Купить GACHA сейчас!

Токеномика и анализ цен GachaAI (GACHA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GachaAI (GACHA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4.42K $ 4.42K $ 4.42K Общее предложение: $ 983.61M $ 983.61M $ 983.61M Оборотное предложение: $ 983.61M $ 983.61M $ 983.61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4.42K $ 4.42K $ 4.42K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене GachaAI (GACHA)

Токеномика GachaAI (GACHA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GachaAI (GACHA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GACHA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GACHA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GACHA, изучите текущую цену GACHA!

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