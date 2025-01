Что такое Fuzzy Lucky (BSCM)

BSCM is a cryptoasset introduced by Alita-AI, a platform that utilizes facial recognition technology to distribute airdrops to its users. This MEMECOIN is designed to foster community engagement and growth within the ecosystem. The token is distributed through the M-TOKEN Launch platform to users who have successfully completed facial recognition verification, aiming to incentivize participation and investment within the Alita-AI environment.

Источник Fuzzy Lucky (BSCM) Официальный веб-сайт