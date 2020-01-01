Токеномика Fuxi Dragon (FUXI) Откройте для себя ключевую информацию о Fuxi Dragon (FUXI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fuxi Dragon (FUXI) $FUXI token glorifies a legendary Chinese cultural hero and demigod, symbolizing the connection to nature and the divine. As a half-human, half-dragon figure, $FUXI embodies the balance between nature and humanity, inspiring reverence and admiration. His wisdom bridged the gap between heaven, earth, and humanity, making him a divine teacher. Fuxi’s legacy blends history, mythology, and philosophy, making him a cornerstone of Chinese cultural identity. Официальный сайт: https://fuxidragon.com Купить FUXI сейчас!

Токеномика и анализ цен Fuxi Dragon (FUXI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuxi Dragon (FUXI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 834.45M $ 834.45M $ 834.45M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9.28K $ 9.28K $ 9.28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00001113 $ 0.00001113 $ 0.00001113 Узнайте больше о цене Fuxi Dragon (FUXI)

Токеномика Fuxi Dragon (FUXI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fuxi Dragon (FUXI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUXI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUXI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUXI, изучите текущую цену FUXI!

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