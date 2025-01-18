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Цена Fuse Dollar V3 (FUSD)

USD

График цены Fuse Dollar V3 (FUSD) в реальном времени

$0.986058
$0.986058$0.986058
-1.90%(1D)

Цена Fuse Dollar V3 (FUSD) сегодня

Текущая цена Fuse Dollar V3 (FUSD) сегодня составляет 0.986058 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена FUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fuse Dollar V3:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 273.53 USD
- Изменение цены Fuse Dollar V3 в течение дня составляет -1.98%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Fuse Dollar V3 (FUSD) - USD

За сегодня изменение цены Fuse Dollar V3 на USD составило $ -0.0199226607173812.
За последние 30 дней изменение цены Fuse Dollar V3 на USD составило $ +0.0127910457.
За последние 60 дней изменение цены Fuse Dollar V3 на USD составило $ -0.0327698627.
За последние 90 дней изменение цены Fuse Dollar V3 на USD составило $ -0.01431883354778.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0199226607173812-1.98%
30 дней$ +0.0127910457+1.30%
60 дней$ -0.0327698627-3.32%
90 дней$ -0.01431883354778-1.43%

Анализ цен Fuse Dollar V3 (FUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Fuse Dollar V3: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.984353
$ 0.984353$ 0.984353

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

+0.03%

-1.98%

-0.60%

Рыночная информация Fuse Dollar V3 (FUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 273.53
$ 273.53$ 273.53

0.00
0.00 0.00

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Источник Fuse Dollar V3 (FUSD)

Официальный веб-сайт

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FUSD на местную валюту

1 FUSD к AUD
A$1.58755338
1 FUSD к GBP
0.80856756
1 FUSD к EUR
0.95647626
1 FUSD к USD
$0.986058
1 FUSD к MYR
RM4.437261
1 FUSD к TRY
34.93603494
1 FUSD к JPY
¥154.14058656
1 FUSD к RUB
101.06108442
1 FUSD к INR
85.37290164
1 FUSD к IDR
Rp16,164.88265952
1 FUSD к PHP
57.7336959
1 FUSD к EGP
￡E.49.6973232
1 FUSD к BRL
R$6.0149538
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C$1.41992352
1 FUSD к BDT
119.806047
1 FUSD к NGN
1,535.91352254
1 FUSD к UAH
41.52290238
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Bs53.247132
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