Что такое Fund Of Yours (FOY)

Foy Digital Software Services Company “Foundation Of Yours (FOY)” aims to bring together tens of thousands of digital content producers and more than 3.5 billion fans of social media users in the same market on an affordable and reliable network.

Источник Fund Of Yours (FOY) Официальный веб-сайт