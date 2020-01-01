Токеномика Ftribe Fighters (F2C) Откройте для себя ключевую информацию о Ftribe Fighters (F2C), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ftribe Fighters (F2C) Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Официальный сайт: https://f2nft.games/ Купить F2C сейчас!

Токеномика и анализ цен Ftribe Fighters (F2C) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ftribe Fighters (F2C), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 609,80 $ 609,80 $ 609,80 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 750,05M $ 750,05M $ 750,05M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 813,01 $ 813,01 $ 813,01 Исторический максимум: $ 0,216424 $ 0,216424 $ 0,216424 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ftribe Fighters (F2C)

Токеномика Ftribe Fighters (F2C): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ftribe Fighters (F2C) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов F2C, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов F2C. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F2C, изучите текущую цену F2C!

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