Токеномика Frosty the Polar Bear (FROSTY) Откройте для себя ключевую информацию о Frosty the Polar Bear (FROSTY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Frosty the Polar Bear (FROSTY) Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He’s not your average bear; he’s navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty’s all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Официальный сайт: https://frostycto.com/ Купить FROSTY сейчас!

Токеномика и анализ цен Frosty the Polar Bear (FROSTY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frosty the Polar Bear (FROSTY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,13K $ 13,13K $ 13,13K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,13K $ 13,13K $ 13,13K Исторический максимум: $ 0,00835593 $ 0,00835593 $ 0,00835593 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Frosty the Polar Bear (FROSTY)

Токеномика Frosty the Polar Bear (FROSTY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Frosty the Polar Bear (FROSTY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROSTY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROSTY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROSTY, изучите текущую цену FROSTY!

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