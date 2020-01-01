Токеномика FROP (FROP) Откройте для себя ключевую информацию о FROP (FROP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FROP (FROP) $FROP is a memecoin based on $FWOGs dev Deecayz plushie, together with $FWOG we will bring the whole family back together. $FROP is a meme coin that is created to have fun together and build a strong organic community. FROP is on a mission to achieve level 100 together with all the community members. The adventure is to follow get close to FWOG. Deecayz is actively involved in the growth of the project together with the CTO team. Официальный сайт: https://frop.xyz Купить FROP сейчас!

Токеномика и анализ цен FROP (FROP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FROP (FROP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,57K $ 5,57K $ 5,57K Общее предложение: $ 936,42M $ 936,42M $ 936,42M Оборотное предложение: $ 936,42M $ 936,42M $ 936,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,57K $ 5,57K $ 5,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FROP (FROP)

Токеномика FROP (FROP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FROP (FROP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FROP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FROP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FROP, изучите текущую цену FROP!

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