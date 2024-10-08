Токеномика Frogg and Ratt (FRATT)

Токеномика Frogg and Ratt (FRATT)

Откройте для себя ключевую информацию о Frogg and Ratt (FRATT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network.

Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Официальный сайт:
https://www.fratt.xyz/

Токеномика и анализ цен Frogg and Ratt (FRATT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Frogg and Ratt (FRATT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,94K
$ 8,94K$ 8,94K
Общее предложение:
$ 169,70M
$ 169,70M$ 169,70M
Оборотное предложение:
$ 144,24M
$ 144,24M$ 144,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,51K
$ 10,51K$ 10,51K
Исторический максимум:
$ 0,02413011
$ 0,02413011$ 0,02413011
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Frogg and Ratt (FRATT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Frogg and Ratt (FRATT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRATT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRATT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRATT, изучите текущую цену FRATT!

Прогноз цены FRATT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.