Токеномика FriendTech33 (FTW) Откройте для себя ключевую информацию о FriendTech33 (FTW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FriendTech33 (FTW) What is the project about? FT33 DAO is building $FTW, a community-owned, decentralized and censorship-resistant reserve currency that is backed by friend tech assets, deeply liquid and & supports the rapidly growing SocialFi ecosystem. What makes your project unique? Dao backed by FT keys History of your project. Just launched by Velocimeter team What’s next for your project? Buying more bluechips FT keys to grow the treasure What can your token be used for? 1 ACTS AS A CLAIM ON ANY FRIEND TECH AIRDROP GENERATED BY THE PROTOCOL & TREASURY ACTIVITIES 2 GRANTS VOTING POWER OVER THE DIRECTION OF THE DAO 3 PROVIDES EXCLUSIVE ACCESS TO HIDDEN CHATS AND NETWORKS THROUGHOUT THE FT DAO ECOSYSTEM Официальный сайт: https://friendtech33.xyz/ Купить FTW сейчас!

Токеномика и анализ цен FriendTech33 (FTW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FriendTech33 (FTW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 112,27K $ 112,27K $ 112,27K Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 63,34K $ 63,34K $ 63,34K Исторический максимум: $ 3,87 $ 3,87 $ 3,87 Исторический минимум: $ 0,383584 $ 0,383584 $ 0,383584 Текущая цена: $ 0,564187 $ 0,564187 $ 0,564187 Узнайте больше о цене FriendTech33 (FTW)

Токеномика FriendTech33 (FTW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FriendTech33 (FTW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTW, изучите текущую цену FTW!

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