Токеномика FridonAI (FRAI) Откройте для себя ключевую информацию о FridonAI (FRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FridonAI (FRAI) FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools. Официальный сайт: https://fridon.ai/ Купить FRAI сейчас!

Токеномика и анализ цен FridonAI (FRAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FridonAI (FRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,20K $ 48,20K $ 48,20K Общее предложение: $ 947,56M $ 947,56M $ 947,56M Оборотное предложение: $ 777,24M $ 777,24M $ 777,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 58,77K $ 58,77K $ 58,77K Исторический максимум: $ 0,00152913 $ 0,00152913 $ 0,00152913 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FridonAI (FRAI)

Токеномика FridonAI (FRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FridonAI (FRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRAI, изучите текущую цену FRAI!

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