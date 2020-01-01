Токеномика FridonAI (FRAI)

Токеномика FridonAI (FRAI)

Откройте для себя ключевую информацию о FridonAI (FRAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FridonAI (FRAI)

FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools.

Официальный сайт:
https://fridon.ai/

Токеномика и анализ цен FridonAI (FRAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FridonAI (FRAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 48,20K
$ 48,20K$ 48,20K
Общее предложение:
$ 947,56M
$ 947,56M$ 947,56M
Оборотное предложение:
$ 777,24M
$ 777,24M$ 777,24M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 58,77K
$ 58,77K$ 58,77K
Исторический максимум:
$ 0,00152913
$ 0,00152913$ 0,00152913
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика FridonAI (FRAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FridonAI (FRAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRAI, изучите текущую цену FRAI!

Прогноз цены FRAI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.