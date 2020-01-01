Токеномика FRGX Finance (FRGX) Откройте для себя ключевую информацию о FRGX Finance (FRGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRGX Finance (FRGX) FRGX Token is a free market token on the BNB Chain blockchain with an open smart contract code and a limited emission. Официальный сайт: https://frgx.finance/ Whitepaper: https://frgx.finance/docs/lightpaper.pdf Купить FRGX сейчас!

Токеномика и анализ цен FRGX Finance (FRGX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRGX Finance (FRGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 20.59M $ 20.59M $ 20.59M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 171.73K $ 171.73K $ 171.73K Исторический максимум: $ 0.437533 $ 0.437533 $ 0.437533 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00834792 $ 0.00834792 $ 0.00834792 Узнайте больше о цене FRGX Finance (FRGX)

Токеномика FRGX Finance (FRGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRGX Finance (FRGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRGX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRGX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRGX, изучите текущую цену FRGX!

Прогноз цены FRGX Хотите узнать, куда может двигаться FRGX? Наша страница прогноза цены FRGX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FRGX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!