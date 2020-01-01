Токеномика Fresco (FRESCO) Откройте для себя ключевую информацию о Fresco (FRESCO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fresco (FRESCO) Fresco is a community-driven meme token built on the ERC20 network, designed to engage and entertain its users. Официальный сайт: https://fresco.vip/ Купить FRESCO сейчас!

Токеномика и анализ цен Fresco (FRESCO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fresco (FRESCO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 420,69T $ 420,69T $ 420,69T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,03K $ 23,03K $ 23,03K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000000000054752 $ 0,000000000054752 $ 0,000000000054752 Узнайте больше о цене Fresco (FRESCO)

Токеномика Fresco (FRESCO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fresco (FRESCO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRESCO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRESCO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRESCO, изучите текущую цену FRESCO!

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