Токеномика FRENZ (FRENZ)

Токеномика FRENZ (FRENZ)

Откройте для себя ключевую информацию о FRENZ (FRENZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FRENZ (FRENZ)

FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous.

In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos.

FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous.

He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ.

Официальный сайт:
https://frenztoken.com/

Токеномика и анализ цен FRENZ (FRENZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRENZ (FRENZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общее предложение:
$ 69.00M
$ 69.00M$ 69.00M
Оборотное предложение:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 143.22K
$ 143.22K$ 143.22K
Исторический максимум:
$ 0.138655
$ 0.138655$ 0.138655
Исторический минимум:
$ 0.00135046
$ 0.00135046$ 0.00135046
Текущая цена:
$ 0.0020756
$ 0.0020756$ 0.0020756

Токеномика FRENZ (FRENZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FRENZ (FRENZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRENZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRENZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRENZ, изучите текущую цену FRENZ!

Прогноз цены FRENZ

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.