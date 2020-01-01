Токеномика FRENZ (FRENZ)
Информация о FRENZ (FRENZ)
FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous.
In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos.
FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous.
He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ.
Токеномика и анализ цен FRENZ (FRENZ)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRENZ (FRENZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FRENZ (FRENZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FRENZ (FRENZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FRENZ, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FRENZ.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRENZ, изучите текущую цену FRENZ!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.