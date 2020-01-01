Токеномика FRENZ (FRENZ) Откройте для себя ключевую информацию о FRENZ (FRENZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRENZ (FRENZ) FrenZ is an embodiment of the full out degenerate, a crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. In the underground party scene on the blockchain, where the faint-hearted dare not tread, $FrenZ, the ultimate party frog, has leapt onto the scene with a swagger that demands infinite chaos. FrenZ is an embodiment of the full out degenerate we all know we can be, a full-blown crypto menace, a full helping of recklessness with a flair for the ridiculous. He is hell-bent on turning the meme world upside down. Think of the wildest bash you've never been cool enough to attend, then imagine it on steroids—that's just Tuesday for $FrenZ. Официальный сайт: https://frenztoken.com/ Купить FRENZ сейчас!

Токеномика и анализ цен FRENZ (FRENZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRENZ (FRENZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общее предложение: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Оборотное предложение: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 143.22K $ 143.22K $ 143.22K Исторический максимум: $ 0.138655 $ 0.138655 $ 0.138655 Исторический минимум: $ 0.00135046 $ 0.00135046 $ 0.00135046 Текущая цена: $ 0.0020756 $ 0.0020756 $ 0.0020756 Узнайте больше о цене FRENZ (FRENZ)

Токеномика FRENZ (FRENZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRENZ (FRENZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRENZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRENZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRENZ, изучите текущую цену FRENZ!

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