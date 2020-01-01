Токеномика FRAUDE (INSS) Откройте для себя ключевую информацию о FRAUDE (INSS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRAUDE (INSS) The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! Официальный сайт: https://pump.fun/coin/GHWKMvU2ipeATUQ3TcnWoQvMdxyTonhWbnc41CGBpump Whitepaper: https://linktr.ee/INSS_ Купить INSS сейчас!

Токеномика и анализ цен FRAUDE (INSS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRAUDE (INSS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Общее предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M Оборотное предложение: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,97K $ 3,97K $ 3,97K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FRAUDE (INSS)

Токеномика FRAUDE (INSS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRAUDE (INSS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INSS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INSS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INSS, изучите текущую цену INSS!

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