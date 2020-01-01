Токеномика FrankenFrog (FFROG) Откройте для себя ключевую информацию о FrankenFrog (FFROG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FrankenFrog (FFROG) FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached. The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships. Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life! Официальный сайт: https://frankenfrog.xyz/ Купить FFROG сейчас!

Токеномика и анализ цен FrankenFrog (FFROG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FrankenFrog (FFROG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4.11K $ 4.11K $ 4.11K Общее предложение: $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M Оборотное предложение: $ 980.37M $ 980.37M $ 980.37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4.11K $ 4.11K $ 4.11K Исторический максимум: $ 0.00261126 $ 0.00261126 $ 0.00261126 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FrankenFrog (FFROG)

Токеномика FrankenFrog (FFROG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FrankenFrog (FFROG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FFROG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FFROG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FFROG, изучите текущую цену FFROG!

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