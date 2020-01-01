Токеномика FRANCE REV FINANCE (FRF) Откройте для себя ключевую информацию о FRANCE REV FINANCE (FRF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FRANCE REV FINANCE (FRF) We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field. Официальный сайт: https://frftoken.space/ Купить FRF сейчас!

Токеномика и анализ цен FRANCE REV FINANCE (FRF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FRANCE REV FINANCE (FRF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 49,93K $ 49,93K $ 49,93K Общее предложение: $ 7,23T $ 7,23T $ 7,23T Оборотное предложение: $ 6,53T $ 6,53T $ 6,53T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,29K $ 55,29K $ 55,29K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FRANCE REV FINANCE (FRF)

Токеномика FRANCE REV FINANCE (FRF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FRANCE REV FINANCE (FRF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRF, изучите текущую цену FRF!

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