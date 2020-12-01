Токеномика Fractal (FRA)

Токеномика Fractal (FRA)

Откройте для себя ключевую информацию о Fractal (FRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Fractal (FRA)

Findora is a public blockchain with programmable privacy. Originally conceptualized as a university cryptography research project in 2017, and finally launched to the public in 2021, Findora utilizes the latest breakthroughs in zero-knowledge proofs and multi-party computation, to allow users transactional privacy with selective auditability. For more information, please visit https://findora.org/

Официальный сайт:
https://www.fra.tech
Whitepaper:
https://findora.org/wp-content/uploads/2020/12/Findora_Litepaper_3.2_Final_Clean.pdf

Токеномика и анализ цен Fractal (FRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fractal (FRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 277,19K
$ 277,19K$ 277,19K
Общее предложение:
$ 21,00B
$ 21,00B$ 21,00B
Оборотное предложение:
$ 11,59B
$ 11,59B$ 11,59B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 502,19K
$ 502,19K$ 502,19K
Исторический максимум:
$ 0,100421
$ 0,100421$ 0,100421
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Fractal (FRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fractal (FRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRA, изучите текущую цену FRA!

Прогноз цены FRA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.