Токеномика Fractal (FRA) Откройте для себя ключевую информацию о Fractal (FRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fractal (FRA) Findora is a public blockchain with programmable privacy. Originally conceptualized as a university cryptography research project in 2017, and finally launched to the public in 2021, Findora utilizes the latest breakthroughs in zero-knowledge proofs and multi-party computation, to allow users transactional privacy with selective auditability. For more information, please visit https://findora.org/ Официальный сайт: https://www.fra.tech Whitepaper: https://findora.org/wp-content/uploads/2020/12/Findora_Litepaper_3.2_Final_Clean.pdf Купить FRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Fractal (FRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fractal (FRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 277,19K $ 277,19K $ 277,19K Общее предложение: $ 21,00B $ 21,00B $ 21,00B Оборотное предложение: $ 11,59B $ 11,59B $ 11,59B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 502,19K $ 502,19K $ 502,19K Исторический максимум: $ 0,100421 $ 0,100421 $ 0,100421 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fractal (FRA)

Токеномика Fractal (FRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fractal (FRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FRA, изучите текущую цену FRA!

Прогноз цены FRA Хотите узнать, куда может двигаться FRA? Наша страница прогноза цены FRA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FRA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!