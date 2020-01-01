Токеномика FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Откройте для себя ключевую информацию о FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) “Fortune Favors The Brave” is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Официальный сайт: https://fftb.space Купить FFTB сейчас!

Токеномика и анализ цен FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 164,62K $ 164,62K $ 164,62K Общее предложение: $ 99,75B $ 99,75B $ 99,75B Оборотное предложение: $ 99,75B $ 99,75B $ 99,75B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 164,62K $ 164,62K $ 164,62K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB)

Токеномика FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FFTB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FFTB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FFTB, изучите текущую цену FFTB!

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