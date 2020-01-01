Токеномика Forkast (CGX) Откройте для себя ключевую информацию о Forkast (CGX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Forkast (CGX) Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Официальный сайт: https://www.forkast.gg/ Купить CGX сейчас!

Токеномика и анализ цен Forkast (CGX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Forkast (CGX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 200,34K $ 200,34K $ 200,34K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 175,01M $ 175,01M $ 175,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,14M $ 1,14M $ 1,14M Исторический максимум: $ 0,03869795 $ 0,03869795 $ 0,03869795 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00114472 $ 0,00114472 $ 0,00114472 Узнайте больше о цене Forkast (CGX)

Токеномика Forkast (CGX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Forkast (CGX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CGX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CGX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CGX, изучите текущую цену CGX!

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