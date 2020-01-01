Токеномика FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)
Информация о FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
Токеномика и анализ цен FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FTPXBT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FTPXBT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTPXBT, изучите текущую цену FTPXBT!
Прогноз цены FTPXBT
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