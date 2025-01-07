Цена For Loot And Glory (FLAG)
Текущая цена For Loot And Glory (FLAG) сегодня составляет 0.37669 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена FLAG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка For Loot And Glory:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.42K USD
- Изменение цены For Loot And Glory в течение дня составляет -15.76%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены For Loot And Glory на USD составило $ -0.0705129189828386.
За последние 30 дней изменение цены For Loot And Glory на USD составило $ -0.2220798873.
За последние 60 дней изменение цены For Loot And Glory на USD составило $ +0.1132481946.
За последние 90 дней изменение цены For Loot And Glory на USD составило $ +0.1398719994505852.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0705129189828386
|-15.76%
|30 дней
|$ -0.2220798873
|-58.95%
|60 дней
|$ +0.1132481946
|+30.06%
|90 дней
|$ +0.1398719994505852
|+59.06%
Ознакомьтесь с последним анализом цен For Loot And Glory: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.56%
-15.76%
-8.47%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards.
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|1 FLAG к USD
$0.37669
|1 FLAG к MYR
RM1.6875712
|1 FLAG к TRY
₺13.3122246
|1 FLAG к JPY
¥59.4492158
|1 FLAG к RUB
₽40.3020631
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₹32.2974006
|1 FLAG к IDR
Rp6,075.6443107
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₱21.8894559
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￡E.19.0755816
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R$2.3015759
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C$0.5386667
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৳45.9486462
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₦582.2082971
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₴15.9754229
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