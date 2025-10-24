Текущая цена Football World Community сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FWC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FWC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Football World Community сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FWC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FWC прямо сейчас на MEXC.

Информация о ценах Football World Community (FWC) (USD)

Текущая цена Football World Community (FWC) составляет --. За последние 24 часа FWC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FWC за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FWC изменился на -0,79% за последний час, на +2,77% за 24 часа и на -11,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация Football World Community составляет $ 312,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FWC составляет 41 159,68T, а общее предложение – 2.0e+17. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,52M.

История цен Football World Community (FWC) в USD

За сегодня изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,77%
30 дней$ 0-4,09%
60 дней$ 0-0,31%
90 дней$ 0--

Что такое Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Football World Community (FWC)

Сколько стоит Football World Community (FWC) на сегодня?
Актуальная цена FWC в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FWC в USD?
Текущая цена FWC в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Football World Community?
Рыночная капитализация FWC составляет $ 312,07K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FWC?
Циркулирующее предложение FWC составляет 41 159,68T USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FWC?
FWC достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена FWC за все время (ATL)?
FWC достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FWC?
Объем торгов за последние 24 часа для FWC составляет -- USD.
Вырастет ли FWC в цене в этом году?
FWC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FWC для более подробного анализа.
