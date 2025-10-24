Цена Football World Community (FWC)
-0,79%
+2,77%
-11,91%
-11,91%
Текущая цена Football World Community (FWC) составляет --. За последние 24 часа FWC торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FWC за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, FWC изменился на -0,79% за последний час, на +2,77% за 24 часа и на -11,91% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Football World Community составляет $ 312,07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FWC составляет 41 159,68T, а общее предложение – 2.0e+17. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,52M.
За сегодня изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Football World Community на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+2,77%
|30 дней
|$ 0
|-4,09%
|60 дней
|$ 0
|-0,31%
|90 дней
|$ 0
|--
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.
FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.
FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.
