Токеномика Fluid USDC (FUSDC) Откройте для себя ключевую информацию о Fluid USDC (FUSDC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fluid USDC (FUSDC) Fluidity Money tokens (Fluid Assets) are a 1-to-1 wrapped asset that exposes holders to randomly paid rewards when they use their cryptocurrencies. Rewards are paid out according to a drawing mechanism held on each transaction of their Fluid Assets. These rewards are generated by the cumulative yield generated by the underlying asset, which is deposited and lent on money markets. Официальный сайт: https://fluidity.money Купить FUSDC сейчас!

Токеномика и анализ цен Fluid USDC (FUSDC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fluid USDC (FUSDC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Исторический максимум: $ 1,64 $ 1,64 $ 1,64 Исторический минимум: $ 0,00000676 $ 0,00000676 $ 0,00000676 Текущая цена: $ 0,99407 $ 0,99407 $ 0,99407 Узнайте больше о цене Fluid USDC (FUSDC)

Токеномика Fluid USDC (FUSDC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fluid USDC (FUSDC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUSDC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUSDC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUSDC, изучите текущую цену FUSDC!

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