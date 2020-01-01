Токеномика Flovatar Dust (FDUST) Откройте для себя ключевую информацию о Flovatar Dust (FDUST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flovatar Dust (FDUST) Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one. Официальный сайт: https://flovatar.com Купить FDUST сейчас!

Токеномика и анализ цен Flovatar Dust (FDUST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flovatar Dust (FDUST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 87,77K $ 87,77K $ 87,77K Исторический максимум: $ 0,01652103 $ 0,01652103 $ 0,01652103 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00017555 $ 0,00017555 $ 0,00017555 Узнайте больше о цене Flovatar Dust (FDUST)

Токеномика Flovatar Dust (FDUST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flovatar Dust (FDUST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FDUST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FDUST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FDUST, изучите текущую цену FDUST!

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