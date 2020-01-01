Токеномика Florence Finance Medici (FFM) Откройте для себя ключевую информацию о Florence Finance Medici (FFM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Florence Finance Medici (FFM) Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. Официальный сайт: https://florence.finance/ Купить FFM сейчас!

Токеномика и анализ цен Florence Finance Medici (FFM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Florence Finance Medici (FFM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 144,47K $ 144,47K $ 144,47K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 206,78M $ 206,78M $ 206,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 698,66K $ 698,66K $ 698,66K Исторический максимум: $ 0,130709 $ 0,130709 $ 0,130709 Исторический минимум: $ 0,00046838 $ 0,00046838 $ 0,00046838 Текущая цена: $ 0,00069866 $ 0,00069866 $ 0,00069866 Узнайте больше о цене Florence Finance Medici (FFM)

Токеномика Florence Finance Medici (FFM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Florence Finance Medici (FFM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FFM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FFM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FFM, изучите текущую цену FFM!

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