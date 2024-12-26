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Цена Floppa Cat (FLOPPA)

USD

График цены Floppa Cat (FLOPPA) в реальном времени

$0.00428371
$0.00428371$0.00428371
+0.60%(1D)

Цена Floppa Cat (FLOPPA) сегодня

Текущая цена Floppa Cat (FLOPPA) сегодня составляет 0.00428371 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.28M USD. Цена FLOPPA к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Floppa Cat:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 41.70K USD
- Изменение цены Floppa Cat в течение дня составляет +0.64%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD

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Ценовые показатели Floppa Cat (FLOPPA) - USD

За сегодня изменение цены Floppa Cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Floppa Cat на USD составило $ -0.0015095057.
За последние 60 дней изменение цены Floppa Cat на USD составило $ +0.0004179962.
За последние 90 дней изменение цены Floppa Cat на USD составило $ +0.000872571008204404.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0.64%
30 дней$ -0.0015095057-35.23%
60 дней$ +0.0004179962+9.76%
90 дней$ +0.000872571008204404+25.58%

Анализ цен Floppa Cat (FLOPPA)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Floppa Cat: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00420008
$ 0.00420008$ 0.00420008

$ 0.00483585
$ 0.00483585$ 0.00483585

$ 0.01677971
$ 0.01677971$ 0.01677971

+1.84%

+0.64%

-33.81%

Рыночная информация Floppa Cat (FLOPPA)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.28M
$ 4.28M$ 4.28M

$ 41.70K
$ 41.70K$ 41.70K

1.00B
1.00B 1.00B

Что такое Floppa Cat (FLOPPA)

Just a caracal with floppy ears

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Источник Floppa Cat (FLOPPA)

Официальный веб-сайт

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FLOPPA на местную валюту

1 FLOPPA к AUD
A$0.006853936
1 FLOPPA к GBP
0.0032984567
1 FLOPPA к EUR
0.0041123616
1 FLOPPA к USD
$0.00428371
1 FLOPPA к MYR
RM0.0191910208
1 FLOPPA к TRY
0.1508722662
1 FLOPPA к JPY
¥0.6741702798
1 FLOPPA к RUB
0.4277712806
1 FLOPPA к INR
0.3656574856
1 FLOPPA к IDR
Rp69.0920871013
1 FLOPPA к PHP
0.2512824286
1 FLOPPA к EGP
￡E.0.2176981422
1 FLOPPA к BRL
R$0.0271587214
1 FLOPPA к CAD
C$0.0061257053
1 FLOPPA к BDT
0.511046603
1 FLOPPA к NGN
6.6208593389
1 FLOPPA к UAH
0.1793161006
1 FLOPPA к VES
Bs0.21846921
1 FLOPPA к PKR
Rs1.1905715203
1 FLOPPA к KZT
2.2160916943
1 FLOPPA к THB
฿0.1461173481
1 FLOPPA к TWD
NT$0.140077317
1 FLOPPA к CHF
Fr0.0037696648
1 FLOPPA к HKD
HK$0.0333701009
1 FLOPPA к MAD
.د.م0.0430941226