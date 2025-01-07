Логотип Float Protocol

Цена Float Protocol (BANK)

USD

График цены Float Protocol (BANK) в реальном времени

$0.581934
$0.581934$0.581934
-0.40%(1D)

Цена Float Protocol (BANK) сегодня

Текущая цена Float Protocol (BANK) сегодня составляет 0.581934 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 78.16K USD. Цена BANK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Float Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.12K USD
- Изменение цены Float Protocol в течение дня составляет -0.43%
- Оборотное предложение составляет 134.31K USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене BANK к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BANK.

Ценовые показатели Float Protocol (BANK) - USD

За сегодня изменение цены Float Protocol на USD составило $ -0.0025308022740545.
За последние 30 дней изменение цены Float Protocol на USD составило $ -0.0667725619.
За последние 60 дней изменение цены Float Protocol на USD составило $ +0.1121564307.
За последние 90 дней изменение цены Float Protocol на USD составило $ +0.0421536119243851.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0025308022740545-0.43%
30 дней$ -0.0667725619-11.47%
60 дней$ +0.1121564307+19.27%
90 дней$ +0.0421536119243851+7.81%

Анализ цен Float Protocol (BANK)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Float Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.575301
$ 0.575301$ 0.575301

$ 0.610276
$ 0.610276$ 0.610276

$ 1,570.74
$ 1,570.74$ 1,570.74

-4.32%

-0.43%

+18.75%

Рыночная информация Float Protocol (BANK)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 78.16K
$ 78.16K$ 78.16K

$ 17.12K
$ 17.12K$ 17.12K

134.31K
134.31K 134.31K

Что такое Float Protocol (BANK)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Float Protocol (BANK)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Float Protocol (BANK)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

BANK на местную валюту

1 BANK к AUD
A$0.92527506
1 BANK к GBP
0.45972786
1 BANK к EUR
0.55865664
1 BANK к USD
$0.581934
1 BANK к MYR
RM2.61288366
1 BANK к TRY
20.55390888
1 BANK к JPY
¥91.7127984
1 BANK к RUB
62.266938
1 BANK к INR
49.86592446
1 BANK к IDR
Rp9,386.03094402
1 BANK к PHP
33.80454606
1 BANK к EGP
￡E.29.4749571
1 BANK к BRL
R$3.55561674
1 BANK к CAD
C$0.83216562
1 BANK к BDT
70.98430932
1 BANK к NGN
899.43137106
1 BANK к UAH
24.67982094
1 BANK к VES
Bs30.260568
1 BANK к PKR
Rs162.77857848
1 BANK к KZT
308.87892852
1 BANK к THB
฿20.07090366
1 BANK к TWD
NT$19.03506114
1 BANK к CHF
Fr0.5237406
1 BANK к HKD
HK$4.52162718
1 BANK к MAD
.د.م5.83679802