Токеномика Flits (FLS) Откройте для себя ключевую информацию о Flits (FLS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Flits (FLS) Flits is the first passive income app combining wallets, masternodes and staking. Earn or hold your crypto without compromising on security, like crypto should be. Официальный сайт: https://flitswallet.app/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купить FLS сейчас!

Токеномика и анализ цен Flits (FLS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flits (FLS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 139,44K $ 139,44K $ 139,44K Общее предложение: $ 87,48M $ 87,48M $ 87,48M Оборотное предложение: $ 87,48M $ 87,48M $ 87,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 139,44K $ 139,44K $ 139,44K Исторический максимум: $ 4,92 $ 4,92 $ 4,92 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00159405 $ 0,00159405 $ 0,00159405 Узнайте больше о цене Flits (FLS)

Токеномика Flits (FLS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flits (FLS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLS, изучите текущую цену FLS!

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