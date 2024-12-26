Логотип FLEX Coin

Цена FLEX Coin (FLEX)

USD

График цены FLEX Coin (FLEX) в реальном времени

$0.164954
$0.164954$0.164954
0.00%(1D)

Цена FLEX Coin (FLEX) сегодня

Текущая цена FLEX Coin (FLEX) сегодня составляет 0.164954 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 16.28M USD. Цена FLEX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка FLEX Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 143.06 USD
- Изменение цены FLEX Coin в течение дня составляет --
- Оборотное предложение составляет 98.66M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене FLEX к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах FLEX.

Ценовые показатели FLEX Coin (FLEX) - USD

За сегодня изменение цены FLEX Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FLEX Coin на USD составило $ +0.2675029986.
За последние 60 дней изменение цены FLEX Coin на USD составило $ -0.0055255466.
За последние 90 дней изменение цены FLEX Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0.2675029986+162.17%
60 дней$ -0.0055255466-3.34%
90 дней$ 0--

Анализ цен FLEX Coin (FLEX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен FLEX Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.32
$ 12.32$ 12.32

--

--

+4.01%

Рыночная информация FLEX Coin (FLEX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 16.28M
$ 16.28M$ 16.28M

$ 143.06
$ 143.06$ 143.06

98.66M
98.66M 98.66M

Что такое FLEX Coin (FLEX)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник FLEX Coin (FLEX)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FLEX Coin (FLEX)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

FLEX на местную валюту

1 FLEX к AUD
A$0.2639264
1 FLEX к GBP
0.12701458
1 FLEX к EUR
0.15835584
1 FLEX к USD
$0.164954
1 FLEX к MYR
RM0.73899392
1 FLEX к TRY
5.80967988
1 FLEX к JPY
¥25.96046052
1 FLEX к RUB
16.47230644
1 FLEX к INR
14.08047344
1 FLEX к IDR
Rp2,660.54801462
1 FLEX к PHP
9.67620164
1 FLEX к EGP
￡E.8.38296228
1 FLEX к BRL
R$1.04580836
1 FLEX к CAD
C$0.23588422
1 FLEX к BDT
19.6790122
1 FLEX к NGN
254.95125286
1 FLEX к UAH
6.90497444
1 FLEX к VES
Bs8.412654
1 FLEX к PKR
Rs45.84566522
1 FLEX к KZT
85.33565282
1 FLEX к THB
฿5.62658094
1 FLEX к TWD
NT$5.3939958
1 FLEX к CHF
Fr0.14515952
1 FLEX к HKD
HK$1.28499166
1 FLEX к MAD
.د.م1.65943724