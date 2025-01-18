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Цена Flat Money (UNIT)

USD

График цены Flat Money (UNIT) в реальном времени

$4,234.55
$4,234.55$4,234.55
+0.10%(1D)

Цена Flat Money (UNIT) сегодня

Текущая цена Flat Money (UNIT) сегодня составляет 4,234.55 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена UNIT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Flat Money:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Flat Money в течение дня составляет +0.13%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Flat Money (UNIT) - USD

За сегодня изменение цены Flat Money на USD составило $ +5.35.
За последние 30 дней изменение цены Flat Money на USD составило $ +93.2706217550.
За последние 60 дней изменение цены Flat Money на USD составило $ +309.9559328950.
За последние 90 дней изменение цены Flat Money на USD составило $ +412.7131193138505.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +5.35+0.13%
30 дней$ +93.2706217550+2.20%
60 дней$ +309.9559328950+7.32%
90 дней$ +412.7131193138505+10.80%

Анализ цен Flat Money (UNIT)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Flat Money: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 4,232.2
$ 4,232.2$ 4,232.2

$ 4,237.23
$ 4,237.23$ 4,237.23

$ 4,237.23
$ 4,237.23$ 4,237.23

+0.03%

+0.13%

+1.14%

Рыночная информация Flat Money (UNIT)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

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Что такое Flat Money (UNIT)

UNIT is decentralized money designed to outpace inflation and dampen crypto volatility, a flatcoin.

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Источник Flat Money (UNIT)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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UNIT на местную валюту

1 UNIT к AUD
A$6,817.6255
1 UNIT к GBP
3,472.331
1 UNIT к EUR
4,107.5135
1 UNIT к USD
$4,234.55
1 UNIT к MYR
RM19,055.475
1 UNIT к TRY
150,030.1065
1 UNIT к JPY
¥661,944.856
1 UNIT к RUB
433,999.0295
1 UNIT к INR
366,627.339
1 UNIT к IDR
Rp69,418,841.352
1 UNIT к PHP
247,932.9025
1 UNIT к EGP
￡E.213,421.32
1 UNIT к BRL
R$25,830.755
1 UNIT к CAD
C$6,097.752
1 UNIT к BDT
514,497.825
1 UNIT к NGN
6,595,862.1165
1 UNIT к UAH
178,316.9005
1 UNIT к VES
Bs228,665.7
1 UNIT к PKR
Rs1,180,507.849
1 UNIT к KZT
2,247,614.449
1 UNIT к THB
฿145,626.1745
1 UNIT к TWD
NT$139,274.3495
1 UNIT к CHF
Fr3,853.4405
1 UNIT к HKD
HK$32,944.799
1 UNIT к MAD
.د.م42,514.882