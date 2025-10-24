Текущая цена FixMe AI сегодня составляет 0,00180672 USD. Следите за обновлениями цены FIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена FixMe AI сегодня составляет 0,00180672 USD. Следите за обновлениями цены FIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIX прямо сейчас на MEXC.

Логотип FixMe AI

Цена FixMe AI (FIX)

Не в листинге

Текущая цена 1 FIX в USD:

$0,00180672
$0,00180672
+3,60%1D
USD
График цены FixMe AI (FIX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:53:54 (UTC+8)

Информация о ценах FixMe AI (FIX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00173911
$ 0,00173911
Мин 24Ч
$ 0,00179418
$ 0,00179418
Макс 24Ч

$ 0,00173911
$ 0,00173911

$ 0,00179418
$ 0,00179418

$ 0,00612491
$ 0,00612491

$ 0,00173911
$ 0,00173911

+0,70%

+3,65%

-19,70%

-19,70%

Текущая цена FixMe AI (FIX) составляет $0,00180672. За последние 24 часа FIX торговался в диапазоне от $ 0,00173911 до $ 0,00179418, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FIX за все время составляет $ 0,00612491, а минимальная – $ 0,00173911.

Что касается краткосрочной динамики, FIX изменился на +0,70% за последний час, на +3,65% за 24 часа и на -19,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация FixMe AI (FIX)

$ 45,98K
$ 45,98K

--
--

$ 90,34K
$ 90,34K

25,45M
25,45M

50 000 000,0
50 000 000,0

Текущая рыночная капитализация FixMe AI составляет $ 45,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FIX составляет 25,45M, а общее предложение – 50000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 90,34K.

История цен FixMe AI (FIX) в USD

За сегодня изменение цены FixMe AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены FixMe AI на USD составило $ -0,0009035130.
За последние 60 дней изменение цены FixMe AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены FixMe AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3,65%
30 дней$ -0,0009035130-50,00%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены FixMe AI (USD)

Сколько будет стоить FixMe AI (FIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FixMe AI (FIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FixMe AI.

Проверьте прогноз цены FixMe AI!

FIX на местную валюту

Токеномика FixMe AI (FIX)

Понимание токеномики FixMe AI (FIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FixMe AI (FIX)

Сколько стоит FixMe AI (FIX) на сегодня?
Актуальная цена FIX в USD – 0,00180672 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FIX в USD?
Текущая цена FIX в USD составляет $ 0,00180672. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация FixMe AI?
Рыночная капитализация FIX составляет $ 45,98K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FIX?
Циркулирующее предложение FIX составляет 25,45M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FIX?
FIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00612491 USD.
Какова была минимальная цена FIX за все время (ATL)?
FIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00173911 USD.
Каков объем торгов FIX?
Объем торгов за последние 24 часа для FIX составляет -- USD.
Вырастет ли FIX в цене в этом году?
FIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:53:54 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.