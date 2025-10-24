Что такое FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie. Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

Источник FixMe AI (FIX) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика FixMe AI (FIX)

Понимание токеномики FixMe AI (FIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FixMe AI (FIX) Сколько стоит FixMe AI (FIX) на сегодня? Актуальная цена FIX в USD – 0,00180672 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FIX в USD? $ 0,00180672 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FIX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FixMe AI? Рыночная капитализация FIX составляет $ 45,98K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FIX? Циркулирующее предложение FIX составляет 25,45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FIX? FIX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00612491 USD . Какова была минимальная цена FIX за все время (ATL)? FIX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00173911 USD . Каков объем торгов FIX? Объем торгов за последние 24 часа для FIX составляет -- USD . Вырастет ли FIX в цене в этом году? FIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии FixMe AI (FIX)