Токеномика FitBurn (CAL) Откройте для себя ключевую информацию о FitBurn (CAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FitBurn (CAL) Fitburn is the world's first AI-powered burn-to-earn fitness app, which is revolutionizing lifestyle & health. This innovative fitness app combines cutting-edge AI mechanics with NFT rewards to motivate users to reach their fitness goals. Earn rewards for exercising and join a community of like-minded fitness enthusiasts. Официальный сайт: https://www.fitburn.ai/ Whitepaper: https://assets.website-files.com/6405ad4ecbace79283874bc4/641ab0fbfb889a69efdb31cb_FITBURN_whitepaper_March%202023.pdf Купить CAL сейчас!

Токеномика и анализ цен FitBurn (CAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FitBurn (CAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,09K $ 2,09K $ 2,09K Общее предложение: $ 1,99B $ 1,99B $ 1,99B Оборотное предложение: $ 1,24B $ 1,24B $ 1,24B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,37K $ 3,37K $ 3,37K Исторический максимум: $ 0,070774 $ 0,070774 $ 0,070774 Исторический минимум: $ 0,0000012 $ 0,0000012 $ 0,0000012 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FitBurn (CAL)

Токеномика FitBurn (CAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FitBurn (CAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAL, изучите текущую цену CAL!

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