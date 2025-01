Что такое Fish Cat (FAT)

Fish Cat ($FAT) is a meme coin on the Sui blockchain, characterized by its blend of cat and fish meme themes. Fish Cat focuses on creating an entertaining and interactive environment for meme lovers and crypto enthusiasts. It leverages the Sui network for its transactions, known for its scalability and performance. The project's aim is to cultivate a fun, engaging community space within the often complex world of cryptocurrency, emphasizing humour and community spirit.

Источник Fish Cat (FAT) Официальный веб-сайт