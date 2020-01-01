Токеномика FIRA (FIRA) Откройте для себя ключевую информацию о FIRA (FIRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FIRA (FIRA) Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom. Официальный сайт: https://www.defira.com/ Whitepaper: https://docs.defira.com/ Купить FIRA сейчас!

Токеномика и анализ цен FIRA (FIRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIRA (FIRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,91K $ 6,91K $ 6,91K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 24,07M $ 24,07M $ 24,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,70K $ 28,70K $ 28,70K Исторический максимум: $ 10,4 $ 10,4 $ 10,4 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00028697 $ 0,00028697 $ 0,00028697 Узнайте больше о цене FIRA (FIRA)

Токеномика FIRA (FIRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FIRA (FIRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRA, изучите текущую цену FIRA!

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