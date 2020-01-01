Токеномика FIRA (FIRA)

Токеномика FIRA (FIRA)

Откройте для себя ключевую информацию о FIRA (FIRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FIRA (FIRA)

Defira is a blockchain metaverse—the Defiraverse. It is a fusion of DeFi and GameFi, harnessing the synergies of both models to create a DeFi "super app" inside a fantasy game world, which hosts novel and engaging gameplay experiences that fully take advantage of the unique strengths of the blockchain medium. We aim to cultivate the Defiraverse as a multimedia franchise and valuable piece of intellectual property, which is owned and driven by a decentralized community and fandom.

Официальный сайт:
https://www.defira.com/
Whitepaper:
https://docs.defira.com/

Токеномика и анализ цен FIRA (FIRA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FIRA (FIRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 6,91K
$ 6,91K$ 6,91K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 24,07M
$ 24,07M$ 24,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,70K
$ 28,70K$ 28,70K
Исторический максимум:
$ 10,4
$ 10,4$ 10,4
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00028697
$ 0,00028697$ 0,00028697

Токеномика FIRA (FIRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FIRA (FIRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIRA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIRA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIRA, изучите текущую цену FIRA!

Прогноз цены FIRA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.