Что такое Finder AI (FINDER)

FinderAI is an ecosystem on Ethereum with an AI-powered tool that scans and analyzes the Ethereum network to identify interesting trends and potential opportunities before they become widely recognized for the public. It provides their users with early insights into promising metas and projects on Ethereum. Additionally, FinderAI has got a revenue-sharing model, where FinderAI Card Holders benefit directly from the platform’s success through profit-sharing mechanisms.

Источник Finder AI (FINDER) Whitepaper Официальный веб-сайт