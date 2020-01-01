Токеномика FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) Откройте для себя ключевую информацию о FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) Financial Transactions System is a proof of stake Block Chain Platform. It Combines Leading-Edge Technologies to Provide Unparalleled Security and Stability to Decentralized Applications, Systems and Societies. Официальный сайт: https://fts.in.net/ Whitepaper: https://financial-trsansaction-system.gitbook.io/roadmap-fts/ Купить FTS сейчас!

Токеномика и анализ цен FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 36,94M $ 36,94M $ 36,94M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 203,22K $ 203,22K $ 203,22K Исторический максимум: $ 10,88 $ 10,88 $ 10,88 Исторический минимум: $ 0,00111099 $ 0,00111099 $ 0,00111099 Текущая цена: $ 0,00550171 $ 0,00550171 $ 0,00550171 Узнайте больше о цене FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS)

Токеномика FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FINANCIAL TRANSACTION SYSTEM (FTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTS, изучите текущую цену FTS!

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