Токеномика Finance Blocks (FBX) Откройте для себя ключевую информацию о Finance Blocks (FBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finance Blocks (FBX) Finance Blocks works as a Platform as a Service (PaaS) solution to Rural Financial Institutions through which they can digitize their banking process. Finance Blocks is backed by cutting-edge technology that enables institutions to provide seamless financial offerings to rural populations. Finance Blocks has integrated Polygon protocol and intends to push all information to the Ethereum Blockchain.The platform connects seamlessly with national identity systems and extends a secure repository for user identification data on the blockchain. Официальный сайт: https://financeblocks.io/ Whitepaper: https://financeblocks.io/white-paper/ Купить FBX сейчас!

Токеномика и анализ цен Finance Blocks (FBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finance Blocks (FBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,70K $ 11,70K $ 11,70K Исторический максимум: $ 0,113139 $ 0,113139 $ 0,113139 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0000117 $ 0,0000117 $ 0,0000117 Узнайте больше о цене Finance Blocks (FBX)

Токеномика Finance Blocks (FBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finance Blocks (FBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FBX, изучите текущую цену FBX!

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