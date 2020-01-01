Токеномика Fight Of The Ages (FOTA) Откройте для себя ключевую информацию о Fight Of The Ages (FOTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fight Of The Ages (FOTA) FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog Официальный сайт: https://www.fota.io Купить FOTA сейчас!

Токеномика и анализ цен Fight Of The Ages (FOTA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fight Of The Ages (FOTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 150,70 $ 150,70 $ 150,70 Общее предложение: $ 14,00M $ 14,00M $ 14,00M Оборотное предложение: $ 6,97M $ 6,97M $ 6,97M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 302,49 $ 302,49 $ 302,49 Исторический максимум: $ 0,790258 $ 0,790258 $ 0,790258 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Fight Of The Ages (FOTA)

Токеномика Fight Of The Ages (FOTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fight Of The Ages (FOTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOTA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOTA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOTA, изучите текущую цену FOTA!

Прогноз цены FOTA Хотите узнать, куда может двигаться FOTA? Наша страница прогноза цены FOTA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FOTA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!