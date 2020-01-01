Токеномика Fight Of The Ages (FOTA)

Токеномика Fight Of The Ages (FOTA)

Откройте для себя ключевую информацию о Fight Of The Ages (FOTA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fight Of The Ages (FOTA)

FOTA - Fight Of The Ages! FOTA is a AAA Metaverse Gaming E-sport project under the Hybrid of MOBA-RPG that is integrated with #MicrosoftMesh (MR) Technolog

Официальный сайт:
https://www.fota.io

Токеномика и анализ цен Fight Of The Ages (FOTA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fight Of The Ages (FOTA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 150,70
$ 150,70$ 150,70
Общее предложение:
$ 14,00M
$ 14,00M$ 14,00M
Оборотное предложение:
$ 6,97M
$ 6,97M$ 6,97M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 302,49
$ 302,49$ 302,49
Исторический максимум:
$ 0,790258
$ 0,790258$ 0,790258
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Fight Of The Ages (FOTA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fight Of The Ages (FOTA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FOTA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FOTA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOTA, изучите текущую цену FOTA!

Прогноз цены FOTA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.