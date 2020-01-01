Токеномика Fiat24 USD (USD24) Откройте для себя ключевую информацию о Fiat24 USD (USD24), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fiat24 USD (USD24) Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments. Официальный сайт: https://www.fiat24.com Купить USD24 сейчас!

Токеномика и анализ цен Fiat24 USD (USD24) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fiat24 USD (USD24), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,11M $ 1,11M $ 1,11M Исторический максимум: $ 1,21 $ 1,21 $ 1,21 Исторический минимум: $ 0,4965 $ 0,4965 $ 0,4965 Текущая цена: $ 1,006 $ 1,006 $ 1,006 Узнайте больше о цене Fiat24 USD (USD24)

Токеномика Fiat24 USD (USD24): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fiat24 USD (USD24) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USD24, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USD24. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USD24, изучите текущую цену USD24!

Прогноз цены USD24 Хотите узнать, куда может двигаться USD24? Наша страница прогноза цены USD24 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена USD24 прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!