Цена Fiat24 USD (USD24)
Текущая цена Fiat24 USD (USD24) сегодня составляет 1.006 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена USD24 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fiat24 USD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 441.08 USD
- Изменение цены Fiat24 USD в течение дня составляет +1.61%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Fiat24 USD на USD составило $ +0.01592729.
За последние 30 дней изменение цены Fiat24 USD на USD составило $ +0.0086502922.
За последние 60 дней изменение цены Fiat24 USD на USD составило $ +0.0178646486.
За последние 90 дней изменение цены Fiat24 USD на USD составило $ +0.0144579030510554.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.01592729
|+1.61%
|30 дней
|$ +0.0086502922
|+0.86%
|60 дней
|$ +0.0178646486
|+1.78%
|90 дней
|$ +0.0144579030510554
|+1.46%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Fiat24 USD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.08%
+1.61%
-1.15%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Fiat24 is a Swiss payment platform offering cash accounts. The product Fiat24 is owned and maintained by SR Saphirstein AG in Zurich, Switzerland. SR Saphirstein AG holds a Fintech license by the Swiss Market Supervisory Authority (FINMA). Fiat24 tokenises the clients` deposits which are owned and controlled by the clients. Therefore, Fiat24 issues ERC20 tokens USD24, EUR24, CHF24 and GBP24 for the clients` deposits. The tokens are used for P2P as well as merchant payments.
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R$6.1366
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