Токеномика Few Wrapped Duo USD (FWDUSD)

Токеномика Few Wrapped Duo USD (FWDUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Few Wrapped Duo USD (FWDUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Few Wrapped Duo USD (FWDUSD)

Официальный сайт:
https://ring.exchange/

Токеномика и анализ цен Few Wrapped Duo USD (FWDUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Few Wrapped Duo USD (FWDUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 3,93M
$ 3,93M$ 3,93M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,76M
$ 3,76M$ 3,76M
Исторический максимум:
$ 0,963309
$ 0,963309$ 0,963309
Исторический минимум:
$ 0,937821
$ 0,937821$ 0,937821
Текущая цена:
$ 0,956095
$ 0,956095$ 0,956095

Токеномика Few Wrapped Duo USD (FWDUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Few Wrapped Duo USD (FWDUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FWDUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FWDUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FWDUSD, изучите текущую цену FWDUSD!

Прогноз цены FWDUSD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.