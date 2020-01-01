Токеномика FEDJA CAT (FEDJA) Откройте для себя ключевую информацию о FEDJA CAT (FEDJA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FEDJA CAT (FEDJA) The project is about a cat with Permanently startled looking face, with wonky legs. Loved by over 1.1 million followers on Tiktok and 400k followers on Instagram. Once a sick stray in Natalia's backyard, he was saved by a neighbour’s cat who licked him back to life. FEDJA ($FEDJA) is a quirky cat with misaligned eyes, wonky legs, and a love for cuddles and play. He also models cat products with charm. Официальный сайт: https://fedja.fun Купить FEDJA сейчас!

Токеномика и анализ цен FEDJA CAT (FEDJA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FEDJA CAT (FEDJA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 36,29K $ 36,29K $ 36,29K Общее предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Оборотное предложение: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 36,29K $ 36,29K $ 36,29K Исторический максимум: $ 0,00116875 $ 0,00116875 $ 0,00116875 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FEDJA CAT (FEDJA)

Токеномика FEDJA CAT (FEDJA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FEDJA CAT (FEDJA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FEDJA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FEDJA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FEDJA, изучите текущую цену FEDJA!

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