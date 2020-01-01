Токеномика FatalismFTW Elons new character (FTW) Откройте для себя ключевую информацию о FatalismFTW Elons new character (FTW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FatalismFTW Elons new character (FTW) Fatalism ftw, on his path of exile to solidify his spot in the top 3 worldwide leaderboard, he endured countless hardships and challenges. He was resurrected once, becoming the revived soul of Kekius, carrying within him the strength and wisdom of his predecessor. Along the treacherous path, he faced countless lurking dangers, testing his perseverance and courage at every step. This moment captures his rebirth and unwavering determination to achieve greatness. Determination to WIN! Официальный сайт: https://fatalismonsol.com Купить FTW сейчас!

Токеномика и анализ цен FatalismFTW Elons new character (FTW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FatalismFTW Elons new character (FTW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 19,05K $ 19,05K $ 19,05K Общее предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M Оборотное предложение: $ 999,78M $ 999,78M $ 999,78M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,05K $ 19,05K $ 19,05K Исторический максимум: $ 0,00187876 $ 0,00187876 $ 0,00187876 Исторический минимум: $ 0,00001575 $ 0,00001575 $ 0,00001575 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене FatalismFTW Elons new character (FTW)

Токеномика FatalismFTW Elons new character (FTW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FatalismFTW Elons new character (FTW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FTW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FTW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FTW, изучите текущую цену FTW!

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