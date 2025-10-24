Текущая цена Fart Pig сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FARTPIG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FARTPIG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fart Pig сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FARTPIG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FARTPIG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FARTPIG

Информация о цене FARTPIG

Whitepaper FARTPIG

Официальный сайт FARTPIG

Токеномика FARTPIG

Прогноз цен FARTPIG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Fart Pig

Цена Fart Pig (FARTPIG)

Не в листинге

Текущая цена 1 FARTPIG в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Fart Pig (FARTPIG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:46:13 (UTC+8)

Информация о ценах Fart Pig (FARTPIG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7,81%

+7,81%

Текущая цена Fart Pig (FARTPIG) составляет --. За последние 24 часа FARTPIG торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FARTPIG за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FARTPIG изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +7,81% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fart Pig (FARTPIG)

$ 5,14K
$ 5,14K$ 5,14K

--
----

$ 5,14K
$ 5,14K$ 5,14K

999,95M
999,95M 999,95M

999 947 964,746682
999 947 964,746682 999 947 964,746682

Текущая рыночная капитализация Fart Pig составляет $ 5,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FARTPIG составляет 999,95M, а общее предложение – 999947964.746682. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 5,14K.

История цен Fart Pig (FARTPIG) в USD

За сегодня изменение цены Fart Pig на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Fart Pig на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Fart Pig на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fart Pig на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-19,51%
60 дней$ 0-42,27%
90 дней$ 0--

Что такое Fart Pig (FARTPIG)

FartPig is a decentralized meme-based ecosystem built on the Solana blockchain. It combines entertainment and utility through a series of on-chain products including two NFT collections, a play-to-earn PvP game currently in development, and an upcoming web2-integrated clothing brand. The project operates with zero developer wallet, aiming to be entirely community-driven and transparent. In addition to continuous investment across the entire social media ecosystem, creating a omnichannel experience.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Fart Pig (FARTPIG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Fart Pig (USD)

Сколько будет стоить Fart Pig (FARTPIG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fart Pig (FARTPIG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fart Pig.

Проверьте прогноз цены Fart Pig!

FARTPIG на местную валюту

Токеномика Fart Pig (FARTPIG)

Понимание токеномики Fart Pig (FARTPIG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FARTPIG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fart Pig (FARTPIG)

Сколько стоит Fart Pig (FARTPIG) на сегодня?
Актуальная цена FARTPIG в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FARTPIG в USD?
Текущая цена FARTPIG в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fart Pig?
Рыночная капитализация FARTPIG составляет $ 5,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FARTPIG?
Циркулирующее предложение FARTPIG составляет 999,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FARTPIG?
FARTPIG достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена FARTPIG за все время (ATL)?
FARTPIG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FARTPIG?
Объем торгов за последние 24 часа для FARTPIG составляет -- USD.
Вырастет ли FARTPIG в цене в этом году?
FARTPIG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FARTPIG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:46:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fart Pig (FARTPIG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.