Токеномика Fanzee Token (FNZ)
Информация о Fanzee Token (FNZ)
Product Fanzee Labs develops web3 fan engagement platforms that help sports and entertainment organisations directly engage with their fans through immersive fan journeys powered by advanced gamification mechanics.
Problem Current web3 solutions focus on building their stand-alone platforms without direct interaction between sports and entertainment entities and their fans leading to low adoption of digital assets. Current digital assets are not backed by underlying utility which is valuable to the average sports fan.
Solution Provide a 360-degree fan engagement solution through a platform that fosters direct interaction between sports and entertainment entities and their fans by means of gamified fan journeys backed by various digital assets and money cant buy experiences.
Токеномика и анализ цен Fanzee Token (FNZ)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fanzee Token (FNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Fanzee Token (FNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Fanzee Token (FNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FNZ, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FNZ.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNZ, изучите текущую цену FNZ!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.