Цена Fantom Velocimeter (FVM)
Текущая цена Fantom Velocimeter (FVM) сегодня составляет 0.02921533 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 132.96K USD. Цена FVM к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Fantom Velocimeter:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 68.17 USD
- Изменение цены Fantom Velocimeter в течение дня составляет -1.21%
- Оборотное предложение составляет 4.55M USD
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За сегодня изменение цены Fantom Velocimeter на USD составило $ -0.00035880582647989.
За последние 30 дней изменение цены Fantom Velocimeter на USD составило $ -0.0052443591.
За последние 60 дней изменение цены Fantom Velocimeter на USD составило $ +0.0001084268.
За последние 90 дней изменение цены Fantom Velocimeter на USD составило $ -0.00896427060842857.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00035880582647989
|-1.21%
|30 дней
|$ -0.0052443591
|-17.95%
|60 дней
|$ +0.0001084268
|+0.37%
|90 дней
|$ -0.00896427060842857
|-23.47%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Fantom Velocimeter: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.08%
-1.21%
-22.76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is the project about? Solidly like dex on Fantom What makes your project unique? All emissions are in the form of options tokens which can be redeemed at variable discounts in a range of ways: Exercise to veFVM Excercise to provide liquidity with dynamic lock times affecting discounts Excercise to FVM History of your project. Velocimeter v3 is deployed on Canto Pulsechain and now Fantom What’s next for your project? Concentrated liquidity. Velocimeter Pro (any protocol can wrap their token to oTOKEN & bribe / LP reward + make use of our custom gauge for redemption options) What can your token be used for?
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